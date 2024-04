POL-DN: Alkoholisiert im Graben gelandet

Aldenhoven (ots) - In der Pützdorfer Straße wurde von Samstag (20.04.2024) auf Sonntag (21.04.2024) ein Pkw entwendet. Der Besitzer hatte das Fahrzeug ordnungsgemäß am Samstag um 16:00 Uhr in der Parkreihe vor seinem Haus abgestellt. Als er am nächsten Tag um 21:30 Uhr etwas aus dem Wagen holen wollte, bemerkte er den Diebstahl. Bei dem geklauten Auto handelt es sich um einen blauen VW Golf, der zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen JÜL-T1988 trug. ...

