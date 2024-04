Polizei Düren

POL-DN: 35-Jähriger nach räuberischem Diebstahl festgenommen

Jülich (ots)

Polizisten und Polizistinnen der Polizei Düren machten am Samstag (20.04.2024) einen 35-jährigen Tatverdächtigen ausfindig, der zuvor stangenweise Zigaretten aus einem Getränkemarkt geklaut und einen Mitarbeiter gestoßen hatte. Er wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 17:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Diebstahl in die Margaretenstraße in Jülich gerufen. Ein Mann hatte dort im Kassenbereich mehrere Stangen Zigaretten in eine Tüte gepackt und sich dann ohne zu Zahlen in Richtung Ausgang bewegt. Dort wurde er von einem Mitarbeiter festgehalten, löste sich aber gewaltsam aus der Umklammerung, drohte dem Angestellten und flüchtete mit einem Pkw in Richtung Stadtmitte.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten den Fluchtwagen ausfindig machen, der vor einem Wohnhaus geparkt war. Hier konnte der Tatverdächtige, ein 35-Jähriger ohne festen Wohnsitz, gestellt werden. Er räumte die Tat ein. Da der 35-Jährige bereits öfter polizeilich in Erscheinung getreten ist und Fluchtgefahr besteht, wurde der Mann vorläufig festgenommen und der Wache Jülich zugeführt. Die Zigaretten wurden sichergestellt.

