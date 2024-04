POL-DN: Blauer VW Golf entwendet

Vettweiß (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L264/ Gereonstraße kam es am Samstag Nachmittag. Hier fuhr ein 21 jähriger Kreuzauer aus Richtung Gladbach in Richtung Vettweiß und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines 32 jährigen Würseleners der aus Kelz in Richtung Sievernich die L264 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß wodurch auch das Fahrzeug eines 27 Jahre alten Vettweißers ...

mehr