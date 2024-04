Polizei Düren

POL-DN: Räuber nach erneutem Überfall auf Tankstelle gestellt

Düren (ots)

Am Freitagabend, 19.04.2024, kam es zu einem Raub auf eine Tankstelle in Mariaweiler. Der Täter, befuhr um 21:46 Uhr mit einem Kleinkraftrad das Gelände der Tankstelle. Nachdem er sein Fahrzeug betankt hatte, betrat der Täter, mit einem Motorradhelm bekleidet, den Verkaufsraum der Tankstelle. Dort zog er eine Schreckschusswaffe aus seiner Jackentasche und zeigte diese dem 28-jährigen Mitarbeiter. Anschließend forderte er den Mitarbeiter auf, ihm Bargeld aus der Kasse und Zigaretten auszuhändigen. Nachdem der Mitarbeiter dieser Aufforderung nachgekommen war, flüchtete der Täter auf seinem Kleinkraftrad in Richtung Mariaweilerstraße. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige, ein 28jähriger Dürener, in Düren-Rölsdorf auf einem Kleinkraftrad angehalten werden. Ungefragt gestand er die aktuelle Tat, so wie auch den durch ihn begangenen Raub auf eine weitere Tankstelle am Vortag. Ebenfalls gestand er den Diebstahl des benutzen Rollers und des Kennzeichens. Da er unter Alkoholeinwirkung stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Beschuldigte konnte widerstandslos festgenommen werden und wurde am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt.

