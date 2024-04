POL-DN: Raub auf Tankstelle

Düren (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher entwendeten in der Zeit zwischen Mittwoch (17.04.2024) und Donnerstag (18.04.2024) Kosmetikartikel aus einer Lagerhalle in der Straße "Am Langen Graben". Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach Angaben eines Verantwortlichen der Firma schlugen die Einbrecher in der Zeit zwischen 17:00 Uhr am Mittwoch und 09:30 Uhr am Donnerstag zu. In dieser Zeit verschafften sich die Unbekannten über ein angrenzendes Nachbargrundstück Zutritt ...

mehr