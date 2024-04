Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Vettweiß (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L264/ Gereonstraße kam es am Samstag Nachmittag. Hier fuhr ein 21 jähriger Kreuzauer aus Richtung Gladbach in Richtung Vettweiß und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines 32 jährigen Würseleners der aus Kelz in Richtung Sievernich die L264 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß wodurch auch das Fahrzeug eines 27 Jahre alten Vettweißers beschädigt wurde, der ebenfalls auf der Gereonstraße stand und wartete. Durch den Unfall wurde der Kreuzauer schwer verletzt und musste in die Uniklinik Aachen verbracht werden. Auch die Insassen des Würseleners wurden leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verursacher musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

