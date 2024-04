Polizei Düren

POL-DN: Betrunkener Autofahrer nach Familienstreit und Unfallflucht durch Polizei gestellt

Düren (ots)

Am 21.04.2024 kam es gegen 00:15 Uhr in Düren auf der Euskirchener Straße zu einem lautstarken und handgreiflichem Familienstreit. Im Zuge dessen beabsichtigte der 37-jährige Hauptaggressor sich mit einem Lieferwagen von der Örtlichkeit zu entfernen. Da er erkennbar unter Alkoholeinfluss stand, versuchten die übrigen anwesenden Person den 37jährigen Mann aus Düren an der Wegfahrt zu hindern. Hiervon ließ er sich aber nicht abbringen und die übrigen Personen mussten zur Seite springen um eine Kollision mit dem Lieferwagen zu vermeiden. Bei der Wegfahrt kollidierte der Fahrzeugführer zunächst mit einer Baumbegrenzung bevor er sich mit dem Lieferwagen in Richtung Jülich entfernte. Die übrigen Familienangehörigen folgten ihm und verständigten die Polizei die den Lieferwagen schließlich anhalten und kontrollieren konnten. Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von 1,6 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt.

