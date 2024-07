Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte Jugendliche berauben 13- und 14-Jährigen in Amelsbüren - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Die Polizei sucht nach einem Raub am Samstag (06.07., 16:30 Uhr) zum Nachteil von zwei 13- und 14-jährigen Jungen am Sportplatz in Amelsbüren nach Zeugen.

Nach Angaben des Münsteraner Duos spielten sie auf dem Sportplatz an der Straße Zum Häpper Fußball, als zunächst zwei Jungen dazukamen und mitspielen wollten. Als die 13- und 14-Jährigen ihnen dies verwehrten, kehrten die Jungen kurze Zeit später mit fünf oder sechs weiteren Jugendlichen zurück.

Einer der Unbekannten trat den 13-Jährigen, schlug ihn mit einer Eisenkette und verletzte ihn dabei leicht. Daraufhin forderten die Unbekannten die Jungen auf, ihre Taschen zu leeren. Als diese der Aufforderung nicht folgten, nahmen die Täter die Musikbox des 14-Jährigen an sich und flüchteten. Dabei trat einer der Jugendlichen gegen das Fahrrad des 13-Jährigen.

Das Duo schätzt alle Täter auf circa 15 bis 17 Jahre alt. Weiter beschreiben sie die Jugendlichen folgendermaßen:

Einer der Unbekannten war circa 1,85 Meter groß. Er hatte eine kräftige Statur und "südländisches" Aussehen. Zudem hatte er eine Kette um die Hand gewickelt und war schwarz gekleidet. Er trug ein schwarzes Basecap, ein Oberteil mit dem Emblem eines Tigerkopfes der Marke "Kenzo" und eine schwarz-grüne Umhängetasche.

Ein zweiter Täter war circa 1,80 Meter groß und dunkelhäutig. Er war zur Tatzeit schwarz gekleidet und bis zur Nasenspitze vermummt. Ein dritter Täter war hellhäutig, möglicherweise "osteuropäischer" Herkunft, mit einer kräftigen Statur und kurzen blonden Haaren. Er trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt mit Aufschrift und eine schwarze Umhängetasche.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell