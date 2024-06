Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand bei einer Tankstelle

Augsburg (ots)

Gersthofen - Am heutigen Dienstag (25.06.2024) kam es zum Brand in einer Wasserstoff-Tankstelle in der Frankfurter Straße. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Gegen 10.10 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es bei Brandausbruch auch zu einem lauten Knall. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt auszugehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell