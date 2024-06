Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Alkoholisierter Mann greift Polizeibeamten an

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Montag (24.06.2024) fiel ein Mann in der Chemnitzer Straße durch lautes Rufen auf. Die Polizei kontrollierte den Mann, der die Beamten daraufhin angriff. Gegen 22.30 Uhr rief ein 40-jähriger Mann in der Chemnitzer Straße laut umher und warf Glasflaschen um sich. Anwohner verständigten die Polizei. Der offenbar alkoholisierte Mann verhielt sich bei der Polizeikontrolle körperlich aggressiv und wurde von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Dabei wehrte sich der 40-jährige Mann und beleidigte die Polizeibeamten. Die Polizei brachte den 40-Jährigen in den Arrest. Er musste dort eine Blutprobe abgeben.

