POL Schwaben Nord: Ladendieb gefasst

Augsburg (ots) - Dillingen - Am gestrigen Sonntag (23.06.2024) wurde eine 59-jährige Bewohnerin tot in einem Betreuten Wohnen im Oberen Quellweg aufgefunden. Ein 47-Jähriger und ein 31-Jähriger befinden sich in Untersuchungshaft. Gegen 08.15 Uhr fand eine Mitarbeiterin die 59-Jährige tot mit Stichverletzungen in ihrem Zimmer auf und verständigte die Polizei. Die Kriminalpolizei Dillingen hat umgehend die Ermittlungen übernommen. In diesem Rahmen ergab sich ein ...

