POL Schwaben Nord: Diebstahl von Kennzeichen

Augsburg (ots) - Pfersee - Am gestrigen Sonntag (23.06.2024) entwendete ein 49-jähriger Mann Gegenstände in einer Tankstelle in der Holzbachstraße. Gegen 16.00 Uhr steckte der 49-Jährige zwei Dosen Bier in seine Jackentasche und verließ den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Die Polizei wurde hinzugerufen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 49-Jährigen.

