POL Schwaben Nord: Tötungsdelikt

----- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft -----

Dillingen - Am gestrigen Sonntag (23.06.2024) wurde eine 59-jährige Bewohnerin tot in einem Betreuten Wohnen im Oberen Quellweg aufgefunden. Ein 47-Jähriger und ein 31-Jähriger befinden sich in Untersuchungshaft.

Gegen 08.15 Uhr fand eine Mitarbeiterin die 59-Jährige tot mit Stichverletzungen in ihrem Zimmer auf und verständigte die Polizei.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat umgehend die Ermittlungen übernommen. In diesem Rahmen ergab sich ein konkreter Tatverdacht gegen einen 47-jährigen Bewohner und einen 31-jährigen Besucher der Einrichtung. Polizeibeamte nahmen am gestrigen Sonntag den 47-jährigen Tatverdächtigen noch in der Einrichtung fest. Im weiteren Verlauf wurde auch der 31-jährige Tatverdächtige in Kempten festgenommen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am heutigen Montag (24.06.2024) einem Richter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle und setzte diese in Vollzug. Die beiden Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun zu den Umständen und Hintergründen der Tat.

