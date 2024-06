Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am gestrigen Montag (24.06.2024) kam es zu einem Brand in einem Keller eines Einfamilienhauses in der Leitershofer Straße. Gegen 13.20 Uhr stellte eine Anwohnerin Rauchgeruch aus dem Keller fest und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Nach aktuellen Erkenntnissen löste ein Defekt an einem technisches Gerät den Brand aus. Der genaue Sachschaden wird aktuell geklärt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell