Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall auf der Autobahn - Hoher Sachschaden

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Augsburg-West / FR Süden - Am gestrigen Montag (24.06.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A8. Gegen 10.30 Uhr wollte ein 30-jähriger LKW-Fahrer an der Anschlussstelle Augsburg West von der Autobahn abfahren. Hierbei verlor der Mann offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen LKW und stieß gegen die linke Leitplanke der Abfahrtspur. Der LKW durchbrach daraufhin die Leitplanke und kam auf dem Standstreifen der Hauptfahrbahn zum Stehen. Der 30-jährige LKW-Fahrer und sein 35-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung des LKW und die Fahrbahnreinigung dauerten bis 02.00 Uhr an. In dieser Zeit war die Autobahn in Richtung Süden sowie die Ausfahrt nur teilweise befahrbar. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell