POL-NB: Diebstahl eines Audi A6 in Chemnitz/Blankenhof

Neubrandenburg (ots) - Im Laufe der letzten Woche kam es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg) zu insgesamt fünf Aufbrüchen von Transportern. In sämtlichen Fällen galten die Angriffe wohl den teils hochwertigen Werkzeugen im Fahrzeuginneren. Mit ca. 5000EUR entstand der größte finanzielle Schaden bei einer Straftat in der Neuhofer Straße in Feldberg, ...

