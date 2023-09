Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Eisenhütte/ Halskette vom Hals gerissen

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (04.09.23) einer 86-jährigen Dülmenerin eine Kette vom Hals gerissen. Gegen 8.45 Uhr näherte er sich der Frau an der Straße An der Eisenhütte von hinten. Bei der Kette handelt es sich um eine Goldkette mit einem goldenen Medaillon, an dem ein kleiner roter Rubin befestigt ist. Die Frau blieb unverletzt.

Der Täter war nur von hinten zu sehen und wird wie folgt beschrieben:

- männlich - schlank - circa 30 Jahre - 1,74 Meter - dunkelhaarig - dunkler Teint

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell