Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Betrüger erbeuten wertvolle Goldmünzen

Coesfeld (ots)

Betrügern ist es am Freitag (01.09.23) mit einem sogenannten Schockanruf gelungen, wertvolle Goldmünzen von einem 81-jährigen Coesfelder zu erbeuten. Gegen 14.40 Uhr meldete sich telefonisch ein unbekannter Mann. Er gab vor, dass die Tochter des Seniors einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Damit diese nicht in Gefängnis müsse, solle er eine Kaution zahlen.

Der Coesfelder gab an, wertvolle Münzen zu besitzen. Die Betrüger forderten ihn auf, diese zur Kellerstraße zu bringen, wo ein Kurier warten würde. Die Täter wiesen den Mann zudem an, niemandem etwas zu erzählen. Am verabredeten Treffpunkt übergab der 81-Jährige die Münzen gegen 15 Uhr, 15.15 Uhr. Der Abholer gab vor, die Münzen auf Echtheit überprüfen und dann wiederkommen zu wollen. Das passierte nicht. Als der Coesfelder seine Tochter wenig später anrief, fiel der Betrug auf.

Die Polizei fragt: Wer hat am Freitag gegen 15 Uhr, 15.15 Uhr Beobachtungen an der Kellerstraße gemacht, oder dieses Treffen des Seniors mit einer weitere Person sogar gesehen? Hinweise unter 02541-140 an die Polizei Coesfeld.

Sie rät zudem:

- Übergeben Sie generell keine Wertgegenstände oder Bargeld an Polizei oder Staatsanwaltschaft. - Bei Zweifeln: Beenden Sie das Telefonat und wählen Sie selbstständig die 110. - Vergewissern Sie sich in Ihrer Verwandtschaft, ob der vorgegebene Sachverhalt tatsächlich so stattgefunden hat. - Geben Sie die Verhaltenstipps an ältere Familienmitglieder weiter. Heften Sie diese an gut sichtbare Orte, damit sie jederzeit in Sichtweite sind.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell