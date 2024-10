Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Steinwurf nach Fußballspiel - Nötigung im Straßenverkehr

Iserlohn (ots)

Nach einem Streit unter Fußball-Jugendmannschaften flog am Samstagabend ein Stein auf einen Pkw. Auf dem Sportplatz trafen sich zwei B-Jugendmannschaften aus Dröschede und Nachrodt. Nach Streits zwischen Spielern und Eltern wollte ein 52-jähriger Mann einen Dröscheder Spieler mit dem Auto wegfahren. Kurz nach dem Verlassen des Parkplatzes flog ein Stein gegen die Heckscheibe und verursachte ein Loch in dem Glas. Gleichzeitig rannten mehrere schwarz gekleidete Jugendliche davon. Ein Jugendlicher mit einer roten Basecap soll auf einem E-Scooter davon gefahren sein. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9199-0.

Direkt vor den Augen einer Polizeistreife lenkte ein Pkw-Fahrer am Samstag auf der Baarstraße in den Gegenverkehr. Gegen 14.50 Uhr fuhr ein Streifenwagen der Polizei über die Baarstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe Haus Nr. 213 überfuhr der Wagen vor den Polizeibeamten schlagartig die durchgezogene Linie und die Sperrfläche und lenkte frontal in den Gegenverkehr. Erst im letzten Moment lenkte er wieder auf seine Spur zurück. Die Polizeibeamten stoppten den Pkw. Der heiter aufgelegte 32-jährige Fahrer sprach von einem "Spaß". Hinweise auf berauschende Mittel ergaben sich nicht. Die Beamten schrieben eine Strafanzeige wegen Nötigung. Das Straßenverkehrsamt des Märkischen Kreises wird angeschrieben, um die Fahreignung des Iserlohners zu überprüfen. Bei dem entgegenkommenden, möglicherweise gefährdeten Wagen handelt es sich um einen schwarzen Pkw mit unbekanntem Kennzeichen. Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin dieses Pkw, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell