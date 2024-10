Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit und falscher Vermieter

Menden (ots)

Zeugensuche nach Auseinandersetzung

An der Hauptstraße kam es Montagmittag um etwa 13 Uhr zu einer Auseinandersetzung mehrerer Beteiligter, die Polizei sucht Zeugen: Ein 54 Jahre alter Mann wurde von zwei Mendenern (28 und 32) zu Boden gebracht und festgehalten, er könne sich dies nicht erklären. Die Gegenseite behauptet, dass es mit dem 54-Jährigen Streit wegen eines zuvor verkauften Handys gab und man ihn wiedererkannt hätte. Als man dann jedoch in dem Gerangel am Boden war, sei ein Unbekannter mit einem messerähnlichen Gegenstand aufgetaucht und habe vor den Streitenden gestikuliert, dann sei der schwarz gekleidete Mann mit südländischem Erscheinungsbild aber wieder weggelaufen. Die Polizei kam hinzu, da Zeugen den Streit meldeten. Der Unbekannte war nicht vor Ort, die Parteien wurden getrennt und es wird wegen Körperverletzung gegen die Beteiligten ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Menden unter 02373 90990 zu melden. (lubo)

Falscher Vermieter

Eine 25-jährige Frau war froh, eine Wohnung zu ergattern. Sie unterschrieb direkt nach der Besichtigung vor vier Wochen einen Mietvertrag und übergab dem Mann, der sie geführt hatte, die geforderte Kaution in Bar. Nun wunderte sie sich jedoch, dass die Wohnung immer noch angeboten wurde. Sie brachte die Telefonnummer des Anbieters in Erfahrung und musste hören, dass es sich um eine ganz andere Person handelte. Offenbar hatte sie ein Fremder durch die Wohnung geführt, mit ihr einen Vertrag geschlossen und die Kaution kassiert. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs. (cris)

