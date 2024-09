Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Elektroschweißgerät aus Neubau entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Kelsterbach (ots)

Aus den Räumlichkeiten eines Neubaus in der Fujiallee haben Kriminelle in der Zeit von 14 Uhr am Samstag (21.9.) bis zum frühen Montagmorgen (23.9.) unter anderem ein hochwertiges Elektroschweißgerät entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Gebäude. Im 6. Obergeschoss montierten sie das Schweißgerät ab und suchten mit diesem und einer Baustellenlampe das Weite. Gegen 7 Uhr am Montag wurde der Diebstahl bemerkt und die Polizei verständigt. Der Wert der Beute wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Kommissariat 41 in Märfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell