POL-DA: Bürstadt: Kriminelle brechen Verkaufsautomaten auf/ Polizei sucht nach Zeugen

Messel (ots) - Ein Mehrfamilienhaus geriet in der Nacht von Freitag (20.9.) auf Samstag (21.9.) ins Visier Krimineller. Die bislang unbekannten Täter wollten zuerst eine Wohnungstür in der Berliner Straße aufhebeln. Als dies misslang, schlugen sie die verglaste Tür ein und flüchteten danach. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der ...

