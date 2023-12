Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.12.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neckarsulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwoch in Neckarsulm und flüchtete anschließend. Ein 21-Jähriger hatte seinen BMW gegen 4.15 Uhr in der Spohnstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Als er gegen 13.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Streifschaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm

Heilbronn: VW-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen VWs verursachte am Dienstagmorgen in Heilbronn Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro und fuhr einfach weiter. Gegen 7.40 Uhr blieb der oder die Unbekannte beim Vorbeifahren an einem in der Finkenbergstraße abgestellten BMW xDrive hängen und beschädigte hierbei dessen Außenspiegel. Anschließend fuhr die Person weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher oder der Verursacherin machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

