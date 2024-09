Heppenheim (ots) - Am Montag den 23.09.2024 kam es zwischen 17:00 und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz des "Denns BioMarkt" in der Tiergartenstraße 5 A in Heppenheim zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein -oder Ausparken mit einem weißen PKW die linke Seite des daneben parkenden schwarzen SUV der Geschädigten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. ...

mehr