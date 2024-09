Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Montag den 23.09.2024 kam es zwischen 17:00 und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz des "Denns BioMarkt" in der Tiergartenstraße 5 A in Heppenheim zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein -oder Ausparken mit einem weißen PKW die linke Seite des daneben parkenden schwarzen SUV der Geschädigten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Heppenheim unter der Rufnummer: 06252 / 706-0 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell