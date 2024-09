POL-HP: Unfallzeugen auf der B 460 in Heppenheim gesucht

Reinheim (ots) - Kriminelle nahmen am Samstagmorgen (21.9.) einen Friseursalon in der Darmstädter Straße ins Visier. Gegen 3.30 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter die Schaufensterscheiben des Ladens ein. Sie flüchteten danach in unbekannte Richtung und hinterließen einen Schaden im dreistelligen Bereich. Möglicherweise könnte ein grauer VW mit getönter Heckscheibe in Zusammenhang mit der Tat stehen, welcher in ...

