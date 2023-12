Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angeblicher Handwerker entwendet Schmuck aus Wohnung

Zeugen gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am 7. Dezember (Donnerstag) erschien gegen 13.30 Uhr ein bislang unbekannter Mann in der Laakstraße an der Wohnung einer älteren Frau. Der Fremde gab sich als städtischer Handwerker aus, berichtete von verstopften Rohren im Bereich der Laakstraße und müsse nun auch überprüfen, ob die Wohnung der Seniorin betroffen sei. Die Frau ließ den Unbekannten daraufhin in ihre Wohnung, wo dieser im Badezimmer die Wasseranschlüsse begutachtete. Für die Arbeiten ließ die 90-Jährige den angeblichen Handwerker allein, der kurz danach wieder die Wohnung verließ. Am nächsten Tag stellte die Wohnungsinhaberin fest, dass mehrere Schmuckstücke fehlten. Der Unbekannte war etwa 45 bis 50 Jahre alt, zirka 160 bis 165 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hatte kurze Haare, sprach hochdeutsch und war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell