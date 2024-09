Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Kriminelle suchen Pfarrhaus heim

Blasinstrumente und Beamer erbeutet

Groß-Gerau (ots)

Auf ein Pfarrhaus in der Kirchstraße hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagnachmittag (22.9.) bis Montagmorgen (23.9.) abgesehen. Gegen 8 Uhr am Montag bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die sich seit 14 Uhr am Vortag durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Innenraum des Gebäudes verschafft hatten. Auf der Suche nach Wertgegenständen entwendeten sie unter anderem eine Tuba, eine Trompete, eine Posaune sowie einen Beamer im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

