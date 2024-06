BPOL NRW: Zugbegleiter mit Messer gedroht - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren

Aachen, Heinsberg (ots) - Am Samstagnachmittag konnte die Bundespolizei in Aachen einen betrunkenen Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr ziehen. Gegen 17:15 Uhr befuhr der 40-jährige Pole die Bahnhofsstraße in Übach-Palenberg mit einem E-Scooter. An diesem fehlte das Versicherungskennzeichen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem noch starken Alkoholgeruch ...

mehr