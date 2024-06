BPOL NRW: Freiheit dank Kumpel - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hagen - Hamm - Clausthal-Zellerfeld (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (8.Juni) entwendeten zwei Männer, zunächst unbemerkt, in einer S-Bahn im Hagener Hauptbahnhof ein Gepäckstück. Mit Hilfe der Videoauswertung nahmen Bundespolizisten die Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen 00:55 Uhr wurde ein 18-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Hagen vorstellig. Dieser gab an, dass ihm wenige Minuten ...

