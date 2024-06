Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Rucksack gestohlen - Bundespolizei stellt Verdächtige

Hagen - Hamm - Clausthal-Zellerfeld (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (8.Juni) entwendeten zwei Männer, zunächst unbemerkt, in einer S-Bahn im Hagener Hauptbahnhof ein Gepäckstück. Mit Hilfe der Videoauswertung nahmen Bundespolizisten die Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gegen 00:55 Uhr wurde ein 18-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Hagen vorstellig. Dieser gab an, dass ihm wenige Minuten zuvor der Rucksack in der S5 (Richtung Hagen) entwendet worden sei. Am Hauptbahnhof hab der chinesische Staatsbürger die S-Bahn aufgrund eines längeren Aufenthaltes kurz verlassen, um einen Snack zu erwerben. Währenddessen habe er sein Gepäck auf dem Sitzplatz abgestellt. Als er kurz darauf den Zug wieder betrat, habe er das Fehlen seines Rucksacks bemerkt. Eine Nachsuche im Zug sei erfolglos geblieben, weshalb der Mann aus Clausthal-Zellerfeld (Niedersachsen) dann die Bundespolizeiwache aufsuchte.

Eine Videoauswertung ergab, dass zwei Männer in den Zug einstiegen, nachdem der 18-Jährige diesen verlassen hatte, und die S-Bahn dann mit dem Diebesgut wieder verließen. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Bahnsteig 18. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung trafen die Einsatzkräfte auf die Tatverdächtigen (20, 34). Die marokkanischen (20) und algerischen Staatsbürger (34) sind in den letzten Monaten bereits wegen Eigentumsdelikten bei der Bundespolizei in Erscheinung getreten. Demnach ist davon auszugehen, dass die Männer sich dadurch eine Einnahmequelle zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes verschaffen. Äußern wollten sich die Beschuldigten aus Hamm dazu nicht.

Der gestohlene Rucksack konnte an den Eigentümer übergeben werden. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell