FW-EN: Ruhiger Heiligabend, vier Kleineinsätze

Schwelm (ots) - Am Dienstagabend (12.12.2023) wurde die Feuerwehr um 20:56 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Kaiserstr. alarmiert. Vor Ort konnte der ersteintreffende Gruppenführer der hauptamtlichen Wache schnell Entwarnung geben. Er fand einen piepsenden Heimrauchmelder in einer Mülltonne, die vor einem Gebäude stand. Der Melder wurde deaktiviert und der Einsatz beendet. Feuerwehr und Rettungsdienst ...

