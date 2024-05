Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz in Mehrfamilienhaus an der Jakobistraße

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am frühen Samstagabend (11.05., 18.50 Uhr) führte die Polizei einen Einsatz in einer Wohnung an der Jakobistraße im Ortsteil Mastholte durch. Angehörige verständigten die Beamten, nachdem ein 17-Jähriger, welcher sich alleine in der Wohnung befand, randalierte und das Mobiliar beschädigte. Dies soll er den Angaben nach mit einer Machete getan haben.

Die eingesetzten Kräfte nahmen vor der Wohnungstür, im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses, Kontakt zu dem 17-Jährigen auf und konnten ihn kurz darauf beim Verlassen der Wohnung widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Hierbei stellten die Beamten anschließend in der Wohnung neben einigen Messern, auch das als Machete beschriebene Messer sicher. Darüber hinaus fanden die Beamten eine geringe Menge Drogen bei dem 17-Jährigen.

Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Aufgrund eines psychischen Ausnahmenzustandes wurde der 17-Jährige nach Prüfung des zuständigen Ordnungsamtes in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell