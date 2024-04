Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in Telefon-Shop

Weimar (ots)

Vermutlich im Verlaufe des letzten Wochenendes versuchten unbekannte Täter in ein Telefongeschäft in der Fuldaer Straße einzubrechen. Hierfür wurde an der zugehörigen Hintertür gehebelt, ein Öffnen der Tür gelang allerdings nicht. Somit blieb es beim Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell