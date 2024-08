POL Schwaben Nord: Autos beschädigt

Augsburg (ots) - Königsbrunn - Bereits am vergangenen Sonntag (11.08.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter Gegenstände aus einem Rucksack am Auensee. Der unbekannte Täter entnahm die Gegenstände in der Zeit von 17.00 bis 20.00 Uhr aus einem Rucksack am Liegeplatz. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei Augsburg Süd ermittelt wegen Diebstahl und nimmt Zeugenhinweise ...

