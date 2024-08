POL Schwaben Nord: Diebstahl aus Rucksack

Augsburg (ots) - Pfersee - Am Dienstag (13.08.2024) fuhr ein 34-jähriger Mann ohne Führerschein mit seinem schwarzen Daimler am Kobelweg und flüchtete vor der Polizei. Der Polizei fiel der Mann gegen 17.20 Uhr auf, als er vom Schleisweg in den Kobelweg mit einem gefährlichen Fahrmanöver einbog. Die Beamten wollten den 34-Jährigen daraufhin kontrollieren. Der Mann flüchtete jedoch erst mit dem Auto und dann zu Fuß ...

