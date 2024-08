POL Schwaben Nord: Autofahrer ohne Führerschein

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Dienstag (13.08.2024), gegen 20.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Smartphone aus einem geparkten Auto mit offenen Seitenscheiben in der Äußeren Uferstraße. Der Beuteschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei Augsburg 5 ermittelt nun wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter der 0821/323 - 2510 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr