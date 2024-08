POL-KA: (KA) Karlsruhe - Täterfestnahme nach Diebstahl aus Pkw

Karlsruhe (ots) - Über ein gekipptes Fenster drangen Einbrecher am Montagnachmittag in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:45 Uhr in eine Wohnung in der Lilienstraße in Ettlingen-Bruchhausen ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Diebe sämtliche Räume und nahmen Bargeld sowie diverse Uhren an sich. Die Höhe des entstandenen Sach- und ...

