Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - E-Bike Fahrer verursacht Unfall mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich in der Karlsruher Innenstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike Fahrer und einer Straßenbahn. Der Fahrer des E-Bikes wurde leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte ein 50-jähriger Mann gegen 16:15 Uhr die Bahngleise an einer Haltestelle in der Karlstraße. An dem dortigen Fußgängerüberweg missachtete der Radfahrer offenbar das Rotlicht und fuhr direkt vor die von links in Richtung Kriegsstraße einfahrende Straßenbahn. Durch den Zusammenstoß wurde der 50-jährige E-Bike Fahrer leicht verletzt. An der Straßenbahn als auch an dem E-Bike entstand ein geschätzter Gesamtschaden von insgesamt rund 1.500 Euro.

Noel Mannherz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell