POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Sicherheits-und Fahndungstag des Polizeireviers Bad Schönborn

Karlsruhe (ots) - Zu Einbrüchen kam es am vergangenen Wochenende in der Karlsruher Südweststadt und in Karlsruhe-Grünwinkel. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Balkontür Zutritt zu einer Wohnung in der Südendstraße in der Karlsruher Südweststadt. Ob ...

