Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Die Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen im Stadtgebiet

Karlsruhe (ots)

Zu Einbrüchen kam es am vergangenen Wochenende in der Karlsruher Südweststadt und in Karlsruhe-Grünwinkel.

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Balkontür Zutritt zu einer Wohnung in der Südendstraße in der Karlsruher Südweststadt. Ob die Einbrecher bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Sonntagabend in der Zeppelinstraße in Karlsruhe-Grünwinkel. Dort drangen zwei bislang unbekannte Täter über eine aufgehebelte Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Diebe eine dreistellige Bargeldsumme. Die genaue Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann gegenwärtig jedoch nicht abschließend beziffert werden. Gegen 19:15 Uhr beobachteten Zeugen zwei bislang unbekannte Frauen, als diese offenbar das Anwesen verließen und über das Gartentor stiegen. Die Frauen sollen etwa 19 bis 30 Jahre alt gewesen seien und hätten ein südländisches Erscheinungsbild gehabt. Eine der Beiden soll ein weißes Kleid getragen und blonde bis rötliche Haare gehabt haben. Ihre Begleiterin habe ein dunkles Kleid getragen. Sie habe eine dunkle Haarfarbe gehabt und soll eine weiße Handtasche bei sich getragen haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

