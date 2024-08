Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Nördl. Landkreis - Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Wohnhäuser

Zu Wohnungseinbrüchen kam es am vergangenen Wochenende in Stutensee sowie in Bruchsal.

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntag, 08:25 Uhr vermutlich über eine Kellertür Zutritt in ein Wohnhaus in der Hildastraße in Stutensee-Friedrichstal. Auf ihrem Beutezug entwendeten die Diebe eine Geldbörse mit diversen Kreditkarten, welche später ohne Inhalt von einem Zeugen aufgefunden wurde. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in Bruchsal. Dort drangen die bislang unbekannten Täter zwischen 00:00 Uhr und 00:20 Uhr gewaltsam über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Weiherbergstraße ein. Mutmaßlich wurden die Unbekannten von Anwohnern gestört und flüchteten in der Folge unerkannt. Ob die Einbrecher auf der Suche nach Wertgegenständen fündig wurden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

