Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Appen

Tornesch - Polizei führt Verkehrskontrollen durch und stellt diverse Verstöße fest und kündigt weitere Kontrollen an

Bild-Infos

Download

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (17.04.2024) führten Einsatzkräfte der Polizeireviere Wedel und Elmshorn sowie des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn zwei stationäre Verkehrskontrollen durch und stellten hierbei diverse Verstöße fest. Die Polizei wird weitere Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Drogenerkennung durchführen.

Zunächst kontrollierten die Einsatzkräfte von 07:00 Uhr bis 10:20 Uhr in der Ahrenloher Straße in Tornesch. Anschließend wurde die Kontrollstelle von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr zur Wedeler Chaussee in Appen verlegt.

Bei einer Gesamtzahl von 83 kontrollierten Fahrzeugen ergaben sich in 2 Fällen der Verdacht einer Straftat und insgesamt 37 Fällen der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit.

Im Einzelnen führte ein Motorradfahrer sein Fahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnis und bei einer Person ergab sich der Verdacht auf einen illegalen Aufenthalt. Die beiden entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Des Weiteren wurden die folgenden Ordnungswidrigkeiten festgestellt:

Bei 5 Personen ergaben sich die Verdachtsmomente, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ihr Fahrzeug geführt haben. In 3 Fällen wurden Verstöße gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.

Eine Person führte verbotenerweise ein Springmesser mit in seinem Pkw. Bei einem anderen Pkw führten technische Änderungen zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis und der kontrollierende Beamte stellte das Fahrzeug bis auf Weiteres sicher.

Abschließend wurden 18 Personen bei der Handynutzung während der Fahrt festgestellt und in 9 Fällen wurde der vorgeschriebene Sicherheitsgurt nicht angelegt. Bereits für das Jahr 2023 sind in Schleswig-Holstein so viele Verkehrsunfälle unter Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt worden, wie noch nie zuvor (Kreis Pinneberg 28 Verkehrsunfälle, Kreis Segeberg 16 Verkehrsunfälle). Die Cannabis-Teilfreigabe wird den Effekt vermutlich noch verstärken.

Aus diesem Anlass wird die Polizei Schleswig-Holstein die Kontrollintensität im Bereich Verkehr weiter erhöhen. So soll insbesondere festgestellt werden, ob Fahrzeugführende unter dem Einfluss von Drogen stehen.

Dafür werden Kollegen/innen für die Drogenerkennung bei Verkehrskontrollen weiterhin priorisiert ausgebildet und die Polizei wird weitere Verkehrskontrollen mit diesem Schwerpunkt durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell