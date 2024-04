Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer in Lagerhalle löst Großeinsatz aus - 150 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Rendsburg (ots)

Bredenbek - (Ortsteils Kronsburg-Glinde, Kreis Rendsburg-Eckernförde), 18.04.2024, 08:17 Uhr Feuer Größer als Standard, im weitere Einsatzverlauf wurde das Einsatzstichwort auf FEU 2 erhöht.

Am Donnerstagmorgen (18.04.2024) ist aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer in einer Lagerhalle eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes ausgebrochen. Eine enorme schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren leiteten die Löschmaßnahmen ein und forderten zudem die Drehleiter der Feuerwehr Rendsburg an. Das angrenzende Wohnhaus konnte nicht gerettet werden, das Feuer hatte schon auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergegriffen. Um ausreichend Löschwasser an die Einsatzstelle zu bekommen, musste über mehrere Kilometer Schlauchmaterial verlegt werden. Dafür wurde im Einsatzverlauf das Einsatzstichwort auf FEU 2 erhöht. Die Anwohner wurden über die Warnapp dazu aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen. Die weiteren Löschmaßnahmen gestalteten sich schwierig, da die Halle stark einsturzgefährdet war, somit konnten die Einsatzkräfte nur von außen löschen. Um besser an die Glutnester zu heranzukommen wurden die Wände der Halle mit Hilfe eines Baggers geöffnet. Gegen 13 Uhr war das Feuer unter Kontrolle und es konnten die Nachlöscharbeiten beginnen. Zur Schadenshöhe sowie zur Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden. Ein Bewohner wurde ins Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Bredenbek, Feuerwehr Achterwehr, Feuerwehr Stampe, Feuerwehr Krummwisch, Feuerwehr Felde, Feuerwehr Westensee, Feuerwehr Bovenau, Feuerwehr Brux, Feuerwehr Wrohe, Feuerwehr Haßmoor, Feuerwehr Rendsburg, Feuerwehr Schacht-Audorf, Feuerwehr Quarnbek, Technische Einsatzleitung, Löschzug-Gefahrgut, Amtswehrführer, Stv. Kreiswehrführer, Feuerwehr Technische Zentrale, Rettungsdienst, DRK, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (OrgL) und Kreispressewart

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell