Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Von Rap bis Radetzky Marsch - Feuerwehrmusik in der Nordmarkhalle

Rendsburg (ots)

Es begann 1973 bei nordeutschem Schietwetter: Eigentlich sollten Musikzüge der Feuerwehr beim Feuerwehrtag vor der Nordmarkhalle auftreten. Angesichts des starken Regens beschaffte der damalige Kreiswehrführer Fritz Kruse aus Haßmoor kurzerhand die Schlüssel zur Halle. Die Nordmarkhallenkonzerte waren geboren.

Mittlerweile zum 51.Mal wurden am Freitag und Samstag (09./10.03.2024) die Türen der Halle für die rund 350 Musiker von 16 Musikzügen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde geöffnet. Begleitet vom Applaus der mehr als tausend Gäste lieferten die Musiker ein hörenswertes Repertoire an Melodien.

Die Bandbreite reichte dabei vom "Showorchester Alt Duvenstedt", über eher modern angehauchte Orchester in den Ämtern Molfsee und Nortorfer Land oder Borgstedt, viele bunt gemischte Züge aus Aukrug, Breiholz, Nübbel, Fockbek, Jevenstedt, den überwiegend "klassischen" FeuerwehrmusikerInnen aus Kaltenhof, Felm, Elsdorf-Westermühlen, Hohenwestedt, Owschlag und Hanerau-Hademarschen bis zum Spielmannszug aus Ascheffel.

Unter den Besuchern in der nahezu ausverkauften Halle waren wieder Gäste aus der Politik, angeführt vom Bundestagsabgeordneten Johann Wadephul (CDU), die Führungsspitze des Kreisfeuerwehrverbandes und natürlich zahlreiche aktive und ehemalige Feuerwehrkameraden.

Der Reinerlös der Konzerte geht traditionell in einen Fond, aus dem in Not geratenen Feuerwehrangehörigen unbürokratisch geholfen werden kann.

Die beiden Kreisfachwarte Musik, Sonja Ruge und Dirk Rathmann zeigten sich nach den Konzerten sehr zufrieden. Für sie und alle Musiker haben die Vorbeitungen für die Nordmarkhallenkonzerte im Jahr 2025 bereits heute begonnen. Getreu dem über der Bühne prangendem Motto: Musik in der Feuerwehr bringt Freud' und Ehr'.

Text und Fotos: Carsten Rehder/KFV Rendsburg-Eckernförde

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell