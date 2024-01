Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Holzbunge - Ehrungen für 140 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit und 90-jähriges Jubiläum im Mai 2024

Rendsburg (ots)

"Herzlich Willkommen bei der Feuerwehr Holzbunge", so eröffnete Wehrführer Björn Schröder am Freitag (26.01.2024) die Jahreshauptversammlung. Neben den 26 von 36 Aktiven Kameraden konnte er auch die zahlreich erschienenen Ehrenmitglieder, sowie Ehrenwehrführer Rudi Bening und Ehrenamtswehrführer Peter Thoms begrüßen. Für die Jugendfeuerwehr waren Thomas Bartels und Jessica Koch der Einladung gefolgt, aber auch die Nachbarfeuerwehren sind in diesem Jahr wieder zahlreich erschienen. Stefan Siewe war als stv. Amtswehrführer der Einladung gefolgt und für den Kreisfeuerwehrverband konnte Claus-Guntram Henning begrüßt werden. Nicht zu vergessen sind die Gäste der Gemeindevertretung sowie Bürgermeister Ole Bening und Bürgermeister der Gemeinde Neu Duvenstedt Claus Kuhr.

Bürgermeister Ole Bening bedankte sich im Namen der Gemeindevertretung für die Einladung. Das 90~jährige Jubiläum steht in diesem Jahr an, darauf freue man sich. Ein besonderer Dank geht an die Kameradinnen und Kameraden für ihren ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle der Gemeinde, dieses zeigt wie wichtig die Feuerwehr ist. Claus Kuhr schließt sich den Worten von Ole Bening an und dankt für den Brandschutz und Hilfeleistung in der Gemeinde Neu Duvenstedt.

Claus Henning begrüßte die Anwesenden Kameradinnen und Kameraden, er überbrachte die besten Grüße der Kreiswehrführung die an den Abend auf anderen Versammlungen sind. Im Bereich Katastrophenschutz konnte berichtet werden, dass der Landrat Dr. Rolf Oliver Schwemer sehr begeistert war von Arbeit der Feuerwehren. Es wurde bereits eine Sandsackfüllmaschine angeschafft und weitere Materialen und Gerätschaften werden folgen. Die Feuerwehrtechnische Zentrale ist im vergangenen Jahr umgezogen und konnte am neuen Standort ihren Betrieb aufnehmen, dieses wurde mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.

Stefan Siewe richtet im Namen der Amtswehrführung die besten Grüße aus und bedankt sich für die Einladung. Ein besonderer Dank gilt den Kameradinnen und Kameraden die sich in der Amtsausbildung engagieren und auch an die Jugendfeuerwehrwarte und Betreuer.

Die Wehrführung kann auf einen Mitgliederbestand von 107 Mitglieder blicken, diese unterteilen sich in 36 Aktive Kameradinnen und Kameraden in der Einsatzabteilung, 6 Jungen und Mädchen in der Jugendfeuerwehr, 17 Ehrenmitglieder und 48 Fördernde Mitglieder. Weiterhin sei die Tagesverfügbar für das Staffelfahrzeug gewährleistet, nur die Anzahl der Atemschutzgeräteträger in der Tagesverfügbarkeit könnte besser sein. Dieses Thema betrifft aber nicht nur die Wehr Holzbunge, sondern ist bei vielen anderen Wehren auch ein Problem. Die Kameradinnen und Kameraden nahmen auf Amts-, Kreis-, und Landesebene an verschiedenen Lehrgängen teil und konnten sich somit weiterbilden. Auch die einheitliche Einsatzschutzkleidung ist in der finalen Phase, es werden jetzt die letzten Jacken beschafft, sodass 2024 alle einheitlich sind. Die Wehr absolvierte 2023 acht Einsätze, der Einsatzschwerpunkt war dabei die Technische Hilfeleistung (6x Wetterschäden 1x Unterstützung des Rettungsdienstes). Am 1. Dezember 2023 konnte der Feuerwehr Life Support bei der Leitstelle Mitte einsatzbereit gemeldet werden. Nach gut 1,5 Jahren Planung und Ausbildung konnte mit dem angeschafften Equipment die Einsatzbereitschaft hergestellt werden. Im Einsatzfall zu einer gemeldeten Reanimation (im Ausrücke-Bereich) würden die Kameradinnen und Kameraden alarmiert werden. Das Projekt Feuerwehr Life Support ist bereits Schleswig-Holstein weit bekannt, es gibt Anfragen aus ganz Schleswig-Holstein und auch aus Niedersachsen berichtet Björn Schröder.

Im Bereich der Jugendfeuerwehr Am Wittensee konnten die Jugendwarte Thomas Bartels und Jessica Koch wie folgt berichten. Die Jugendfeuerwehr ist in drei Züge aufgeteilt und hat einen Mitgliederstand von aktuell 72 Jugendlichen (25 Mädchen und 57 Jungen). Die Dienste konnten wieder normal stattfinden wie vor der Pandemie. Im Jahr 2023 nahm die Jugendfeuerwehr am Kreiszeltlager in Waabs teil, dieses hat allen Spaß gemacht, nur das Wetter hätte besser sein können. Vier Jugendliche absolvierten den Truppmann Lehrgang erfolgreich. Ein Highlight war der Berufsfeuerwehrtag, hier wurde ein Tag an einer Berufsfeuerwehr nachgestellt und die Jugendlichen konnten diverse Einsätze abarbeiten. Die Jugendfeuerwehr bekam ein neuen MTW und ersetzt den 30 Jahre alten VW Bus.

Im Bereich der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung konnten wieder viele Kinder, Lehrer und Erzieherinnen geschult werden, hier gilt der Dank der Kameradin Kerstin Resech.

Am 09. Februar 1934 wurde die Feuerwehr Holzbunge gegründet und somit steht 2024 das 90 Jubiläum der Wehr an. Voraussichtlich am 4. Mai soll das Jubiläum im Rahmen des eines Amtsfeuerwehrtages stattfinden, hierzu wird sich der Festausschuss und Vorstand noch einige Male treffen. Erste Planungen belaufen sich auf eine gemeinsame Aktivität für alle Wehren des Amtes und am Nachmittag ein Tag der offenen Tür mit den verschiedenen Hilfsorganisationen (Rettungsdienst, THW, Polizei). Fest steht, dass die Gemeinde, wie auch das Amt das Fest finanziell unterstützen wird.

Bei den Wahlen stand der Punkt Kassenprüfer auf der Tagesordnung, die Wehr wählte einstimmig Frank Burmeister und Peter Willutzki.

Wehrführer Björn Schröder bedankt sich in seinem Schlusswort bei der Gemeindevertretung für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, bei den Nachbarwehren für die Unterstützung und ein großer Dank geht an Thomas Krüger der die Räumlichkeiten zur Jahreshauptversammlung zur Verfügung stellt.

Beförderungen:

Oberfeuerwehrmann Frank Burmeister, Hauke Holst und Sebastian Schöps

Hauptfeuerwehrfrau ** Anna Hensen

Hauptfeuerwehrmann*** Jens Resech

Ehrungen:

10 Jahre Benjamin Nommsen und Andrej Siebert

20 Jahre

Johannes Bening

50 Jahre

Hans-Detlef Gosch und Klaus Koll

Besondere Ehrung:

Peter Wullutzki wurde stellvertretend von Claus-Guntram Henning im Namen des Landes Rheinland Pfalz mit der "rheinland-pfälzische Fluthilfemedaille 2021" (Hochwasserkatastrophe im Ahrtal) ausgezeichnet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell