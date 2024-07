Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Verkehrsunfall

Baden-Baden, A5 (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Süd und Baden-Baden zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 31-jährige Hyundai-Fahrerin war gegen 2 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Basel unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr sie sodann einem vorausfahrendem 44-jährigem Hyundai-Lenker mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit auf, sodass dieser nach rechts abgewiesen wurde. Er streifte in der Folge an der Seitenplanke und kam nach einigen Metern dort zum Stehen. Das Auto der mutmaßlichen Unfallverursacherin kam indes auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Zur Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung wurden der mittlere und der rechte Fahrstreifen gesperrt. Beide Pkw-Lenker und eine Beifahrerin aus dem Hyundai der 31-Jährigen wurden zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. /st

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell