Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reifen am Pkw zerstochen

Einbeck (ots)

Einbeck; OT Vogelbeck

Dienstag, 29.10.2024 - 30.10.2024

Am Dienstag, den 29.10.2024, stellte eine 52jährige Anwohnerin aus Vogelbeck, in der Straße Auf dem Kampe, ihren Pkw um 15:00 Uhr, vor ihrem Wohnhaus ab. Als sie am nächsten Tag, gegen 06:30 Uhr ihr Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte sie fest, dass ein bislang noch unbekannter Täter, zwei Reifen an diesem zerstochen hatte. Hierbei ist der Dame ein Schaden von ca. 400,- Euro entstanden. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen zu Tat und Täter gemacht haben könnten, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell