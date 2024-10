POL-NOM: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Northeim (ots) - Hardegsen, Am Gladeberg, Dienstag, 29.10.2024, 10.00 Uhr HARDEGSEN (Wol) - Videoaufzeichnung führt zur Aufklärung. Am Dienstag kam es gegen 10.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in Hardegsen. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Gladebeck" touchierte eine 84-jährige Frau aus einem Hardegser Ortsteil mit einem Ford beim Ausparken einen VW und entfernte ...

