LPI-NDH: Straftaten

Am Samstag, 21.07.24 ereignete sich um 20:40 Uhr ein Verkehrsunfall in Mühlhausen in der Mittelstraße. Ein 24 jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw Fiat im Kreisverkehr in der Mittelstraße. Als er verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ein 56 jährige Opelfahrer hinten auf. Personen wurden nicht verletzt, es entstand Sachschaden.

